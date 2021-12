Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Person musste gegen ihren Willen in psychiatrische Klinik - In Blumengeschäft eingebrochen - Korrekturmeldung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Betrunkene musste in Polizeigewahrsam

Eine 30-jährige Frau befand sich am Montagnachmittag in einem psychischen Ausnahmezustand. Die alkoholisierte Person wurde kurz vor 20 Uhr im Hermann-Krimmer-Weg von der Polizei angetroffen und sollte zum Eigenschutz in Polizeigewahrsam genommen werden. Sie beleidigte die Beamte und wehrte sich mitzugehen. Einem Beamten biss sie in die Hand und verletzte ihn. Letztlich wurde die Frau einer psychiatrischen Klinik zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Backnang: Fußgängerin übersehen

Eine 47-jährige Autofahrerin befuhr am Montag gegen 16 Uhr die Lerchenstraße und übersah beim Abbiegen in die Blumenstraße eine dort querende Fußgängerin. Die 58-jährige Frau wurde vom Auto erfasst und leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Autofahrer wurde am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Rommelshauser Straße beobachtet, wie er dort gegen ein geparktes Auto gefahren ist. Der Unfallverursacher ging danach noch in den Tankstellenshop und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ an dem geparkten Auto einen Sachschaden, der auf 1500 Euro beziffert wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Abbiegeunfall

Bei einem Unfall am Montagabend gegen 21.45 Uhr entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Zwei Autofahrer befuhren nebeneinander die beiden durch einen Grünstreifen getrennten Fahrbahnen der Stuttgarter Straße und bogen zeitgleich nach rechts in die Höhenstraße ein, wobei die Fahrzeuge kollidierten. Dabei blieb der 34-jährige Unfallverursacher als auch der 49-jährige VW-Fahrer unverletzt.

Weinstadt: Aus rollendem Fahrzeug gesprungen und verletzt

Eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Montagabend gegen 19:45 Uhr wollte an einem Gefälle in der Nähe des Gelben Wegs rückwärtsfahren. Aufgrund eines technisches Mangels ließ sich das Fahrzeug nicht mehr bremsen, weshalb die 24-jährige Fahrerin, sowie eine 24-jährige und eine 25-jährige Beifahrerin aus dem rollenden Fahrzeug sprangen. Die beiden Beifahrerinnen verletzten sich dabei leicht. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Weinstadt: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Montagnachmittag gegen 13:45 Uhr wollte ein 23-jähriger Fiat-Fahrer aus einen Grundstück rückwärts in die Schurwaldstraße einfahren. Hierbei kam es zum Crash mit einem 74-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher bereits auf der Schurwaldstraße unterwegs war. Der 74-Jährige verletzte sich dadurch leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro.

Winnenden: Einbruch in Blumengeschäft

Ein Dieb verschaffte sich am Montagabend zwischen 21 Uhr und 21:15 Uhr Zugang zu einem Blumengeschäft in der Schwaikheimer Straße. Dabei beschädigte er eine Glasscheibe und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Geschäft nichts entwendet. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schwaikheim: Kind bei Unfall leicht verletzt

Eine 67-jährige VW-Fahrerin fuhr am Montagabend gegen 17:15 Uhr die Hauptstraße entlang. Als eine dortige Ampel auf Rot stellte, konnte die 67-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste ein Kind, welches die Fahrbahn überquerte. Dieses wurde leichtverletzt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Weinstadt: Korrektur einer Pressemeldung

Heute morgen hat die Polizei Aalen von einem Auffahrunfall berichtet, der sich bereits am 02.11.2021 ereignete. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Zum Verständnis wird die alte Pressemeldung nochmals mit angefügt!

Auffahrunfall

Am Dienstagvormittag (02.11.2021) gegen 09:15 Uhr fuhr ein 86-jähriger Audi-Fahrer auf der Stettener Straße von Endersbach kommend und wollte an der Einmündung zur Liedhornstraße nach rechts in Richtung Beinstein abbiegen. Hierbei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 86-Jährige fuhr auf die 23-Jährige auf, wodurch diese leichte Verletzungen davontrug. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell