Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erschreckendes Ergebnis bei Rollerkontrollen

Hildesheim (ots)

Sarstedt (th)- Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche steht den Beamten in Sarstedt ein Rollenprüfstand zur Verfügung. Dieser wird benötigt um gerichtsverwertbare Geschwindigkeitsmessungen von Mofas und Rollern (Kleinkrafträdern) vorzunehmen. Am Morgen des 17.06.2021 richteten fünf Beamte des PK Sarstedts eine Kontrollstelle im Schulzentrum von Sarstedt ein. Hier wurden ankommende Rollerfahrer kontrolliert. Insgesamt wurden neun Messungen durchgeführt. Zusammen mit den Vortagen wurden insgesamt 14 Roller auf dem Prüfstand kontrolliert. Dabei kamen die Beamten zu dem erschreckenden Ergebnis, dass drei der kontrollierten Roller zu schnell waren, weiterhin ist die Betriebserlaubnis von einem Roller erloschen. Bei drei weiteren Rollern konnte eine zu hohe Geschwindigkeit gemessen werden, welche sich jedoch in den gesetzlichen Toleranzen bewegten. Nur wenige Roller fuhren die erlaubte Geschwindigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell