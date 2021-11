Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand (Weilheim/Teck)

Reutlingen (ots)

Weilheim/Teck (ES): Brand eines Wohnhauses

In der Nacht zum Dienstag ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Zweifamilienhauses in der Weilheimer Achalmstraße gekommen. Gegen 01.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Die drei Bewohner des Erdgeschosses im Alter von 36, 61 und 64 Jahren konnten sich selbstständig ins Freie retten, die 84-jährige Bewohnerin des Obergeschosses wurde von der Feuerwehr gerettet. Alle vier wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kliniken verbracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

