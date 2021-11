Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Container-Aufbruch; Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Brand in Gaststätte

Eine möglicherweise nicht richtig gelöschte Kerze könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einer Gaststätte am Marktplatz am Sonntagmorgen gewesen sein. Gegen zehn Uhr alarmierte eine Passantin die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei, nachdem sie Feuerschein in dem Lokal bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mit angefahrene Rettungswagen nicht eingesetzt werden musste. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (cw)

Reutlingen (RT): Unfall auf der Auffädelungsspur zur B 28

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag am Efeuknoten auf der Auffahrt zur B28 in Fahrtrichtung Metzingen ereignet hat. Ein 33-Jähriger wollte gegen 12.20 Uhr mit seinem BMW an der Auffahrt zur B 28 in Richtung Metzingen auffahren. Hierbei erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender, 51-jähriger VW-Lenker mit seinem Touareg mit Anhänger verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Der BMW-Lenker prallte mit großer Wucht in das Heck des Anhängers. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der BMW musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ks)

Dettingen/Erms (RT): Garagenbrand

Zum Brand einer Garage sind Feuerwehr und Polizei am frühen Montagmorgen in die Karlstraße ausgerückt. Gegen 4.20 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert, nachdem eine Zeugin die starke Rauchentwicklung und Flammen in der freistehenden Einzelgarage wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr Dettingen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Es befanden sich keine Fahrzeuge in der Garage. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sm)

Bad Urach (RT): Matratze in Brand geraten

Eine rauchende Matratze in einer Wohnung in der Breitensteinstraße hat am Montagmorgen Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war gegen neun Uhr eine zu nah an einem Nachtspeicherofen abgelegte Matratze in Brand geraten. Die ersten Löschversuche der Bewohnerin wurden durch die angerückte Feuerwehr Bad Urach fortgesetzt und die rauchende Matratze vollends abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf die Matratze. (sm)

Köngen (ES): Brennender Mülleimer

Der Brand eines Mülleimers im Burgweg hat am Sonntagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Vermutlich durch Asche des am Mülleimer befindlichen Aschenbechers war das Behältnis in Brand geraten. Die Feuerwehr Köngen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten angerückt war, löschte den Mülleimer. Sachschaden entstand nicht. (sm)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung Nürtinger Straße / Lindenstraße ereignet hat. Ein 58-Jähriger befuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Audi Q5 die Nürtinger Straße in Richtung Sielmingen. An der Einmündung zur Lindenstraße wollte er nach links abbiegen, wobei er einen entgegenkommenden Toyota Aygo übersah, dessen 26 Jahre alte Fahrerin der abknickenden Vorfahrtsstraße weiter folgen wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt, allerdings war der Toyota nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Wendlingen (ES): Werkzeugcontainer aufgebrochen

Erst am Montagmorgen wurde entdeckt, dass Unbekannte zwischen dem vergangenen Donnerstag und Montagmorgen, 7.15 Uhr, zwei Werkzeugcontainer auf einer Baustelle an der K 1219 aufgebrochen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden daraus Schlagbohrmaschinen, Handkreissägen, Schlagschrauber und anderes Werkzeug im Wert von etwa 15.000 Euro gestohlen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuhausen (ES): Mülltonnenbrand

In der Gartenstraße in Neuhausen hat am Sonntagabend eine Mülltonne gebrannt. Kurz nach 19 Uhr entdeckte eine Zeugin die Flammen und wählte den Notruf. Noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten anrückte, hatte ein Anwohner den Brand bereits mit Hilfe eines Gartenschlauchs gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Kirchheim (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Offenbar aus Unachtsamkeit ist eine 44-jährige Autofahrerin am Sonntagvormittag auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Gegen 11.20 Uhr war die Frau mit ihrem Mini auf der B 297 von Reudern herkommend in Richtung Kirchheim unterwegs. Auf Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Karlsruhe stieß sie mit ihrem Wagen ins Heck eines Opel, dessen 53 Jahre alte Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Bei der Kollision verletzten sich die 53-Jährige sowie die 39 Jahre alte Beifahrerin im Opel nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurden in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. (mr)

Wernau (ES): In Umkleideräume eingebrochen

In die Umkleideräume des Wernauer Sportplatzes ist in den frühen Sonntagmorgenstunden eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 1.15 Uhr und 8.50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter auf das umzäunte Sportgelände ein. Anschließend brachen sie gewaltsam die Eingangstüren zu den Umkleideräumlichkeiten auf. Auch im Inneren wurden weitere Türen stark beschädigt und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Zahlreiche Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag in Kirchheim beschädigt worden. In der Zeit von 23.30 Uhr abends bis acht Uhr morgens liefen vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter den Fußweg vom Bahnhof herkommend über die Spitzwegstraße zu der Straße In den Stellegärten. Hierbei zerkratzten sie mit einem spitzen Gegenstand die längs der Fahrbahn geparkten Fahrzeuge. Bislang sind der Polizei in der Spitzwegstraße elf und in der Straße In den Stellegärten zehn beschädigte Pkw bekannt. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Er dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (ms)

Rottenburg (TÜ): In Graben gerutscht

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist am Sonntagabend ein Pkw auf der L371 ins Rutschen geraten und im Graben gelandet. Gegen 21.45 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes die Landesstraße zwischen Seebronn und Wendelsheim und kam von der Fahrbahn ab. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug bergen und abtransportieren. Da zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet worden war, waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unfallort ausgerückt. Der Fahrer war jedoch glücklicherweise unverletzt geblieben. (sm)

Mössingen-Belsen (TÜ): Im Bach gelandet

Ein witterungsbedingter Unfall hat sich am Sonntagabend in der Öhrnbachstraße ereignet. Ein 21-Jähriger war gegen 22.45 Uhr dort mit seinem Audi unterwegs und kam aufgrund Glätte von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in der Folge gegen einen Baum, drehte sich um die eigene Achse und kam in einem Bach zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer nicht. Der Audi musste abgeschleppt werden. (sm)

Bisingen-Wessingen (ZAK): Fahrt endet in Vorgarten

Im Vorgarten eines Gebäudes in der Dorfstraße hat die Fahrt einer 51-Jährigen am Sonntagabend geendet. Die Frau fuhr gegen 23.40 Uhr mit ihrem VW auf der K7154 aus Richtung Bisingen kommend in den Ort. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mit Sommerreifen kam sie auf schneebedeckter Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr sie einen Grünstreifen, kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne, durchbrach in der Folge eine Gartenhecke und prallte gegen einen Baum des Vorgartens. Die Fahrerin war glücklicherweise unverletzt geblieben. Ihr Auto, an dem Sachschaden von rund 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des an der Laterne und den Pflanzen entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (sm)

