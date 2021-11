Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Unfall mit Verletzten, Brand

Reutlingen (ots)

Einbruch in Firma

Am Samstagnacht, in der Zeit von 02.00 Uhr - 07.20 Uhr, sind Unbekannte in einen Baustoffhandel in der Straße Am Südbahnhof eingebrochen. Die Täter gelangten durch das gewaltsame Aufdrücken einer Schiebetüre in das Innere des Firmengebäudes. Dort durchwühlten sie eine Vielzahl von Rollcontainern und entwendeten schließlich aus einer Wechselgeldkasse einen geringen Bargeldbetrag. Zum Sachschaden kann bislang keine Aussage getroffen werden. Die Spurensicherung und die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Reutlingen übernommen.

Denkendorf/Nürtingen/Neuffen (ES): In mehrere Waschparks eingebrochen

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte gleich in mehrere Waschparks eingebrochen. Zwischen 01.05 Uhr und 01.15 Uhr wurde in der Lichtenäckerstraße in Denkendorf zunächst ein Einwurf für Waschmarken aufgehebelt und die sich darin befindlichen Marken entwendet. Im Anschluss wurde eine Stahltüre gewaltsam geöffnet. Im Inneren wurde versucht einen Tresor für das eingeworfene Bargeld gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Zwischen 02.10 Uhr und 02.25 Uhr wurde in Nürtingen, In der Au, zunächst eine Türe aufgehebelt, um an die Rückseite des Kassenautomaten zu gelangen. In der Folge wurde der Kassenautomat ebenfalls aufgehebelt und das sich darin befindliche Bargeld entwendet. Um 02.50 Uhr wurde in der Neuffener Bahnhofstraße versucht die dortige Tresortüre des Waschparks aufzubrechen, was allerdings misslang. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Über die Höhe des Diebesguts kann noch keine Aussage getroffen werden.

Frickenhausen-Tischardt (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag 13.30 Uhr - Samstag 11.30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Röntgenstraße eingebrochen. Die Täter kletterten zunächst auf einen Balkon auf der Gebäuderückseite und verschafften sich schließlich über die Balkontüre Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Vermutlich wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Spurensicherung wird durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Altdorf (ES): Versuchter Einbruch in Einliegerwohnung

In der Zeit von Donnerstag 12.00 Uhr - Samstag 07.30 Uhr ist versucht worden in eine Einliegerwohnung im Gernweg einzubrechen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und im weiteren Verlauf wurde versucht eine Terrassentüre aufzuhebeln. Die Täter schafften es allerdings nicht in die Wohnung, weshalb auch nichts entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Spuren wurden durch Kriminaltechniker gesichert.

Reichenbach an der Fils (ES): In Bauhof eingebrochen

Drei Motorsägen und zwei Heckenscheren der Marke Stihl im Wert von mehreren tausend Euro sind von Unbekannten in der Zeit von Freitag 15.00 Uhr - Samstag 10.00 Uhr aus der Gärtnerei des Bauhofs Reichenbach/Hochdorf in der Weinbergstraße entwendet worden. Bislang Unbekannte öffneten gewaltsam die Eingangstüre und im Inneren mehrere Zimmertüren zu Arbeits- und Aufenthaltsräumen, was zu erheblichem Sachschaden führte. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): In Firma eingebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Recyclingunternehmen in der Nürtinger Straße eingebrochen. Zwischen 19.00 Uhr und 07.55 Uhr wurden auf dem Gelände drei Werkstätten und ein Bürocontainer aufgebrochen. Es wurden mehrere Elektrogeräte entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro. Zum Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Kohlberg (ES): Unfall mit Verletzten

Am Sonntagmorgen ist es auf der L 1210 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-Jähriger befuhr um 01.23 Uhr mit seinem Honda die Neuffener Straße in Richtung Kohlberg. Kurz vor dem Ortseingang Kohlberg geriet er im Verlauf einer leichten Rechtskurve zunächst auf den rechten Grünstreifen und in der Folge durch eine starke Gegenlenkbewegung ins Schleudern. Hierdurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und schließlich im Straßengraben zum Stehen. Er und zwei der insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden ebenfalls 18-jährigen Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer wurde vor Ort behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Von der Fahrbahn gerutscht

Am Freitagabend ist es auf dem Lauberbühlweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 18.53 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Suzuki die Straße in Fahrtrichtung L 385. Auf Höhe der Einmündung zum Steinernen Brückweg verlor er aufgrund der mit Laub und Dreck bedeckten und dadurch rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr er über eine abgesenkte Leitplanke und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Die 19-jährige Beifahrerin verletze sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 7.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Burladingen (ZAK): Zuerst Sauna- dann Dachstuhlbrand

Am Samstagvormittag ist es in der Straße Hohe Wacht zu einem Brand gekommen. Um 11.18 Uhr wurde bei der Integrierten Leitstelle Zollernalb ein Saunabrand gemeldet. An der Einsatzstelle konnte festgestellt werden, dass eine Sauna in der Dachgeschosswohnung in Brand geraten war und im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl übergriff. Alle Hausbewohner konnten unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Polizeiposten Burladingen hat die Brandursachenforschung übernommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Die Feuerwehren von Burladingen, Ringingen und Albstadt-Tailfingen waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell