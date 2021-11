Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Schlägerei, Einbrüche, Verkehrsunfälle, Widerstand

Reutlingen (ots)

Stuhl und Bücher in Brand gesetzt

Mehrere Bücher und ein Stuhl sind am späten Freitagabend am Dresdner Platz in Brand gesetzt worden. Von Zeugen wurde gegen 22.15 Uhr mitgeteilt, dass an der betreffenden Örtlichkeit mehrere Stühle und Tische brennen und sich die verdächtigen Jugendlichen in der Nähe aufhalten würden. Beim Erkennen der eintreffenden Polizeistreifen gingen die Jugendlichen in verschiedene Richtungen flüchtig und konnten auch im Verlauf der folgenden Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der Brand von letztendlich einem Stuhl und einigen Büchern konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die nach den flüchtigen Tatverdächtigen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Schlägerei vor Diskothek

Vor einer Diskothek in der Fabrikstraße ist es am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 3.45 Uhr wurden vier männliche Gäste im Alter zwischen 18 und 36 Jahren nach Streitigkeiten zunächst vom Sicherheitspersonal aus der Lokalität verwiesen. In der Folge kam es vor dem Eingang zu einer Schlägerei zwischen den vier Männern und den Türstehern, bei welcher auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Zwei der Gäste erlitten hierdurch leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Ein 22-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Da sich ein 18-Jähriger auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließ, wurde er kurzzeitig in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Kirchheim/Teck (ES): Einbrecherbande unterwegs

Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag haben Einbrecher im Bereich der Karl-Holighaus-Straße ihr Unwesen getrieben. Nach bisherigem Ermittlungsstand begaben sich gegen 2.15 Uhr mehrere unbekannte Täter zu einer dortigen Firma. Sie hebelten ein Erdgeschossfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Anschluss durchsuchten die Diebe mehrere Büroräume und brachen einen Tresor auf. Einen weiteren kleineren Wandtresor nahmen die Unbekannten von der Wand ab und schafften diesen nach draußen. Nachdem ein Mitarbeiter durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam wurde, flüchteten die Täter unerkannt. Der Wandtresor konnte in der Nähe der Firma aufgefunden werden. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Des Weiteren wurde unweit der Firma ein Stall aufgebrochen und Pferdezubehör, Autoreifen und ein Aggregat im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Überdies wurde während der Anzeigenaufnahme durch die Beamten ein geknacktes Vorhängeschloss an einer benachbarten Gartenhütte festgestellt.

Auf einem nahegelegenen Entsorgungsbetrieb wurde in einen Bürocontainer sowie in die dortigen Werkstätten eingebrochen und mehrere Arbeitsgeräte entwendet. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Aufgrund des örtlich- und zeitlichen Zusammenhangs der Taten dürfte es sich bei allen Einbrüchen um ein- und dieselbe Tätergruppierung handeln. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort, die Ermittlung hat das Polizeirevier Kirchheim übernommen.

Wernau (ES): In Leitplanke gekracht

Ein Leichtverletzter und wirtschaftlicher Totalschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 313 ereignet hat. Gegen 21 Uhr befuhr ein 40-jähriger Seatfahrer die B 313 von Plochingen in Richtung Nürtingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Im weiteren Verlauf drehte sich sein Fahrzeug um 90 Grad und kam letztlich mit der Fahrzeugfront an der Leitplanke zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Balingen (ZAK): Nach Körperverletzung Widerstand geleistet

Nach einem vorausgegangenen Diebstahls- und Körperverletzungsdelikt in einem Schnellimbiss in der Bahnhofstraße ist es am Freitagabend zum Widerstand mit einem 25-jährigen Tatverdächtigen gekommen. Gegen 23 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in dem Imbiss mitgeteilt, woraufhin mehrere Streifenwagenbesatzungen ausrückten. Vor Ort stellte sich heraus, dass es wegen eines vermeintlich entwendeten Handys zum Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen war in dessen Verlauf ein 44-jähriger Imbiss-Mitarbeiter von dem 25-Jährigen mit einer Glasschale auf den Kopf geschlagen und verletzt wurde. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der 25-Jährige mit seinen beiden Begleitern, konnte aber im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen am Bahnhof angetroffen werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle verhielt sich der stark betrunkene Tatverdächtige derart renitent gegenüber den Beamten, dass gegen ihn Pfefferspray eingesetzt und er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste.

