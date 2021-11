Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Alkoholisiert unterwegs; Pkw-Aufbruch; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Einbrecher erbeutet Bargeld und Kosmetikartikel

In ein Geschäft in der Metzinger Küferstraße ist in der Zeit von Mittwoch, 18.15 Uhr, bis Donnerstag, 8.15 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter drang über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür ins Innere des Ladens und nahm etwas Bargeld sowie Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro mit. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf zirka 200 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Alkoholisiert unterwegs

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine alkoholisierte Autofahrerin am Donnerstagmorgen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden konnte. Gegen 6.45 Uhr hatte die Anruferin über Notruf einen unsicher fahrenden Mercedes auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart gemeldet, der bereits einen Leitpfosten beschädigt hatte. Eine Streifenbesatzung konnte den Wagen in der Folge auf Höhe Stetten antreffen und die 37 Jahre alte Fahrerin anschließend einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Die 37-Jährige musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. (mr)

Wendlingen (ES): Pkw-Aufbruch

Ein Pkw ist in den vergangenen Tagen in der Schäferhauser Straße aufgebrochen worden. Ein Unbekannter hebelte in der Zeit von Dienstag, fünf Uhr, bis Donnerstag, 10.45 Uhr, ein Fenster des auf einem Parkplatz abgestellten BMW auf und gelangte so in den Innenraum. Er entwendete ein Ladekabel und etwas Kleingeld, so dass der entstandene Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro den Wert des Diebesguts bei Weitem übersteigt. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (sm)

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Donnerstagvormittag in der Eugenstraße. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten gegen 9.45 Uhr auf dem Vorplatz einer Kirche zwei Männer im Alter von 36 und 47 Jahren in einen handfesten Streit, bei der der 36-Jährige den Älteren zu Boden gestoßen und getreten haben soll. Eine 20-jährige Frau, die dem Geschädigten zu Hilfe eilte, soll ebenfalls geschlagen worden sein. Inwieweit möglicherweise ein Messer, das von der Polizei sichergestellt wurde, bei dem Streit eingesetzt worden war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen. Die Handverletzung, die sich der 47-Jährige zugezogen hatte, wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten erstversorgt, da der Verletzte eine ärztliche Behandlung ausdrücklich nicht in Anspruch nehmen wollte. Der 36-Jährige wurde kurze Zeit später in der Nähe angetroffen und musste aufgrund seiner starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell