POL-RT: Betrugsversuch nach Trickdiebstahl; Einbruch in Einfamilienhaus; Verkehrsunfälle

Betrugsversuch nach Trickdiebstahl (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Reutlingen ist innerhalb kurzer Zeit wiederholt zum Ziel wohl derselben Kriminellen geworden. Zunächst bekam die Frau Ende vergangener Woche Besuch von zwei angeblichen Teppichhändlern. Als sich die Seniorin mit den Männern in ihrer Wohnung unterhielt, schlich sich offenbar ein Komplize des Duos ins Gebäude und entwendete aus dem Schlafzimmer, von der Bewohnerin zunächst unbemerkt, zwei Schmuckstücke. Am Mittwoch meldete sich ein Anrufer bei der Reutlingerin und gab sich als Polizeibeamter aus. Er teilte der Frau mit, dass die Polizei verdächtige Männer gefasst und bei diesen offensichtlich aus der Wohnung der Seniorin stammende Schmuckstücke gefunden habe. Richtigerweise ging die Frau, die bis dahin den Trickdiebstahl noch nicht bemerkt hatte, nicht auf den Anruf ein und legte auf. Bei einer anschließenden Nachschau stellte sie dann das tatsächliche Fehlen des Schmucks fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Kriminellen mit der bekannten Masche des vermeintlichen Polizeibeamten die Geschädigte um weiteres Hab und Gut bringen wollten.

Die Polizei rät:

- Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Sie nach Ihren Vermögensverhältnissen fragt oder Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie auf!

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Besuch von Fremden bekommen, egal für wen sich diese ausgeben. Insbesondere dann, wenn die Unbekannten Zutritt zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung verlangen.

- Fragen sie beispielweise bei angeblichen Handwerkern oder Vertretern bei den jeweiligen Unternehmen telefonisch nach der Richtigkeit des Besuchs.

- Ziehen Sie Angehörige oder Nachbarn zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei. (mr)

Metzingen (RT): Einfamilienhaus heimgesucht

Am Mittwoch ist ein Einfamilienhaus in der Neuffener Straße von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der noch unbekannte Täter gelangte in der Zeit zwischen acht Uhr und 20 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheibe ins Gebäude, wo er mehrere Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchsuchte. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Münsingen (RT): Fußgängerin angefahren und abgehauen (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Lenker eines Elektrorollers hat am Mittwochnachmittag eine Fußgängerin angefahren und ist anschließend abgehauen. Der Unbekannte war gegen 14.40 Uhr mit seinem Roller von der Uracher Straße nach rechts in die Bachwiesenstraße abgebogen. Hierbei stieß er mit einer 53 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die die Bachwiesenstraße in Richtung eines Geldinstituts überquerte. Durch die Kollision stürzte die Frau zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, die im Laufe des Tages von einem Arzt versorgt werden mussten. Der ebenfalls gestürzte Mann sagte im Anschluss zu der noch am Boden liegenden 53-Jährigen, dass er zur Arbeit müsse. Daraufhin stieg er auf sein Fahrzeug und fuhr davon. Ein bislang unbekannter Zeuge kümmerte sich um die Verletzte und half ihr auf. Von dem Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass er zirka 180 cm groß ist und eine schwarze Jacke mit Kapuze anhatte. Das Polizeirevier Münsingen bittet unter Telefon 07381/9364-0 den Ersthelfer sowie weitere Zeugen, sich zu melden. (ms)

Reichenbach (ES): Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 1151 zwischen Lichtenwald und Reichenbach ereignet. Gegen 16.45 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Ford Focus die kurvenreiche und abschüssige Landesstraße in Fahrtrichtung Reichenbach. Trotz eines bestehenden Überholverbots setzte die junge Frau zum Überholen eines Fahrzeugs an. Nach Abschluss des Überholmanövers geriet der Ford ins Schleudern, querte die Gegenfahrspur und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die dortige Böschung fuhr der Wagen rund 20 Meter entlang, ehe er gegen ein Brückengeländer prallte und dieses aus der Verankerung riss. Im weiteren Verlauf kam es auf der Gegenfahrspur zum Frontalzusammenstoß mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW T-Cross eines 66 Jahre alten Mannes. Beim Unfall zogen sich die Unfallverursacherin, ihr 23 Jahre alter Beifahrer sowie der 66-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst nach einer Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die beiden Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf zirka 25.000 Euro beläuft, wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 1151, die zudem nass gereinigt werden musste, für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen und neun Rettungskräften, die Feuerwehr mit ebenfalls fünf Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten im Einsatz. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Pedelec-Lenkerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Ein 49-Jähriger war mit einem Ford S-Max auf der Lustnauer Straße von der Ortsmitte Kusterdingen herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße Teichäcker schnitt er ersten Erkenntnissen nach die Kurve und wurde eigenen Angaben nach von der tiefstehenden Sonne geblendet. Dadurch übersah er die 39 Jahre alte Radlerin, die mit ihrem Pedelec die Straße Teichäcker befuhr und nach rechts abbiegen wollte. Durch die Kollision verletzte sich die Frau. Sie wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstanden. (ms)

Hechingen (ZAK): Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Ein Schaden in Höhe von zirka 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Hechinger Ermelesstraße entstanden. Eine 34-Jährige war kurz vor 9.30 Uhr mit einem Volvo von einem Firmengelände auf die Straße eingefahren und hatte hierbei den von links kommenden BMW eines 56 Jahre alten Mannes übersehen. Dieser zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

