Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verbotswidrig und rücksichtslos Baustelle befahren

Billeben (ots)

Samstagvormittag befuhr der Fahrer eines PKW die B 84 in Billeben in Richtung Allmenhausen. Ab dem Abzweig nach Abtsbessingen ist die B 84 nach Allmenhausen auf Grund von Bauarbeiten komplett gesperrt. Am diesem Tag waren zwei Bauarbeiter mit Vorbereitungstätigkeiten für Markierungsarbeiten auf der Baustelle beschäftigt. Der PKW-Fahrer umfuhr die Absperrung (Warnbaken) der Baustelle und ignorierte auch das Vorschriftszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art). In der weiteren Folge überfuhr er ein Messrad, welches dadurch beschädigt wurde, und fuhr ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren in Richtung des einen Bauarbeiters. Dieser musste zur Seite ausweichen, um nicht angefahren zu werden. Der PKW-Fahrer verließ in der weiteren Folge, ohne anzuhalten, pflichtwidrig die Unfallstelle in Richtung Allmenhausen.

