Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verpuffung in Brennerei; Baucontainer aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Fahrzeug umgekippt

Schneeglätte ist einem Lkw-Lenker am Montagmorgen auf der K 6754 zum Verhängnis geworden. Der 42-Jährige war gegen 8.10 Uhr mit seinem Fahrzeug von der B 465 herkommend in Richtung Apfelstetten unterwegs. Aufgrund der nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit kam er vor der ersten Kehre zunächst nach rechts ins Bankett und in der Folge von der Straße ab. Im Anschluss kippte der Lastwagen um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer konnte sich ersten Erkenntnissen nach unverletzt aus dem Lkw befreien. Zur Bergung musste ein spezieller Kranwagen angefordert und die K 6754 für eine Stunde gesperrt werden. Gegen zwölf Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Metzingen (RT): Pedelec-Lenkerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Metzingen erlitten. Ein 51-Jähriger wollte gegen elf Uhr mit einer Mercedes B-Klasse von der Budapester Straße, einem verkehrsberuhigten Bereich, nach rechts in die Neugreuthstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der von links kommenden und auf dem Radweg stadteinwärts fahrenden, 27 Jahre alten Pedelec-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Zwei in einem Fahrrad-Anhänger mitgeführte Kleinkinder sind glücklicherweise ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Neben dem Rettungsdienst war ein Notarzt an die Unfallstelle ausgerückt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Gegen Mauer gerollt

In der Eichendorffstraße hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 38 Jahre alte Frau fuhr gegen 7.40 Uhr mit ihrem VW aus Richtung Zollbergstraße kommend in Fahrtrichtung Mutzenreisstraße. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sie ihr Fahrzeug aufgrund gesundheitlicher Probleme zunächst an, rollte dann jedoch weiter, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonmauer. Auf dem Gehweg kam das Auto zum Stehen. Die Frau und zwei mitfahrende Kinder, die nach jetzigem Stand unverletzt geblieben waren, wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Pkw und der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. (sm)

Kirchheim (ES): Baucontainer aufgebrochen

In zwei Baucontainer in der Hahnweidstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Freitag, elf Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die nebeneinander stehenden Baucontainer und durchwühlten diese. Mit Akkubohrmaschinen im Wert von etwa 1.500 Euro machten sie sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (sm)

Grosselfingen (ZAK): Verpuffung in Brennerei

Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte ist es am Montagnachmittag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs bei Grosselfingen gekommen. Kurz vor 13.30 Uhr war es aus bislang ungeklärter Ursache in der Brennerei der Domäne bei einem Brennvorgang zu einer Verpuffung an einem Destillationsgerät gekommen. Hierbei zogen sich ein 64 Jahre alter Mann schwere und eine 50-Jährige ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Der 64-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug der Gemeinde Bisingen und drei Fahrzeugen aus Grosselfingen am Unglücksort. Neben dem Rettungshubschrauber waren vom Rettungsdienst eine Schnelleinsatzgruppe aus Balingen sowie zwei Notärzte und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell