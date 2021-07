Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Bereich der Breslauer Straße in Schwetzingen kam es am Sonntagmorgen gegen 03 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei erlitt ein 34-jähriger Mann blutende Verletzungen. Nach Aussagen zweier Zeuginnen wurde die dreiköpfige Personengruppe von einer weiteren Gruppe bislang unbekannter Personen angegriffen. Dabei wurde ein 34-Jähriger an Kopf und Gesicht verletzt. Die vermeintlichen Angreifer flüchteten im Anschluss in Richtung Bahnhofsanlage.

Das Polizeirevier Schwetzingen bittet Zeugen, die Beobachtungen zur genannten Zeit in diesem Bereich gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 06202 2880 zu melden.

