Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Gegen Schaufensterscheibe geschlagen

Ahaus (ots)

Mutwillig haben Unbekannte am Sonntag in Ahaus-Ottenstein eine Schaufensterscheibe beschädigt. Dazu kam es zwischen 14.45 Uhr und 16.15 Uhr an der Straße Wiegbold. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

