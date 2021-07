Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

27. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 25./26.07.2021 - Reinbek

In der Zeit vom 25.07.2021, 14 Uhr bis zum 26.07.2021, 06:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Glinder Straße in Reinbek.

Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendeten unbekannte Täter unterschiedliche Werkzeuge und Maschinen aus einem Wohnhaus, welches kernsaniert wird. Im Haus wurden gewaltsam Türen geöffnet. Die Schadenshöhe wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Baustelle Glinder Straße/ Königsstraße beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter geben. Die Polizei Reinbek nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 040/727 707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell