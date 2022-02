Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - An parkendem Wagen zu schaffen gemacht

Vreden (ots)

Aufbrechen wollten Unbekannte am Sonntag in Vreden-Ellewick ein Auto. Der Wagen hatte auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 19 nahe des Naturschutzgebiets Schwattet Gatt gestanden. Dort hat sich das Geschehen zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr abgespielt. Es gelang den Tätern jedoch nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

