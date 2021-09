Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Auseinandersetzung zwischen zwei Fußgängern

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 25.09.2021, gegen 17:30 Uhr, soll es in der Wilhelm-von-Möllendorff-Straße zwischen zwei Fußgängern, aus bislang unbekannten Gründen, zu einem Streitgespräch gekommen sein.

In dem Streitgespräch soll der 29-jährige Fußgänger von dem 41-jährigen Fußgänger mehrfach beleidigt worden sein, weshalb der 29-Jährige mit seinem Handy die Polizei verständigen wollte.

Daraufhin soll der 41-Jährige ihm das Handy aus der Hand geschlagen haben und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei einem anschließenden Gerangel flog das Handy auf den Boden. Der 41-Jährige nahm das Handy an sich und floh zu Fuß in Richtung Landwasser. Durch die inzwischen verständigte Polizei konnte er an der Haltstelle Paduaallee vorläufig festgenommen werden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-jährige Mann wieder entlassen. Der Geschädigte wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell