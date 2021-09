Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Gegen mehrere Autospiegel geschlagen - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

March-Holzhausen - Am Samstag, 25.09.2021, um 22:30 Uhr, schlug ein Unbekannter gegen mehrere Außenspiegel von geparkten Pkw an der Straße Nächstmatten in March-Holzhausen. Mindestens zwei Außenspiegel wurden dabei beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

