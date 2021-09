Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Tankstutzen herausgerissen und geflüchtet

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Sonntag, 26.09.2021, um 19:00 Uhr, fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw nach dem Tankvorgang an einer Tankstelle am Allmendweg in Bötzingen los, ohne den Tankstutzen herausgezogen zu haben. Nachdem sich der Tankstutzen löste, hielt der Mann an, steckte ihn in die Zapfsäule zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Zapfsäule entstand erheblicher Sachschaden, u.a. lief Kraftstoff in größerer Menge aus. Der Flüchtige konnte im Anschluss, dank Zeugenhinweisen, durch die Polizei festgestellt werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

