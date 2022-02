Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht dank eines aufmerksamen Zeugen geklärt

Bocholt (ots)

Am Samstagmorgen fuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Moers gegen 09.30 Uhr an der Ecke Thonhausenstraße/Alter Postweg gegen einen Verteilerkasten, an dem erheblicher Schaden entstand. Der 18-Jährige und sein Beifahrer schauten sich den Verteilerkasten an und setzten dann ihre Fahrt fort. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und das Kennzeichen des Pkws notiert. Sowohl der Pkw, als auch die beiden Insassen konnten in der Nähe angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell