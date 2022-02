Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Außenspiegel abmontiert

Borken (ots)

Entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Montag den rechten Außenspiegel eines parkenden Autos. Die Täter machten sich an einem BMW zu schaffen, der am Röwekamp stand. Im Umfeld kam es darüber hinaus zu Sachbeschädigungen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

