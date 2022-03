Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Fahrerlaubnis Fehlanzeige

Heek (ots)

Da der Akku des E-Scooters leer war, entschloss sich am Montag eine 24 Jahre alte Frau, den Motorroller des Ehemanns zu nutzen, obwohl sie keine Fahrerlaubnis hat. Ein Rollenprüfstand zeigte eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h an. Polizisten hatten die Heekerin am Montagnachmittag auf der Nienborger Straße angehalten. Mit auf dem Fahrzeug saß ein Kind. Die Fahrt hat nun für die Rollerfahrerin und ihren Mann ein strafrechtliches Nachspiel: Dieser hatte nicht mitbekommen, dass seine Frau den Motorroller genommen habe - er habe geschlafen, gab er an. Aber wie heißt es so treffend? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

