Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubüberfall auf Tankstelle

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend betrat eine männliche Person gegen 21.05 Uhr den Verkaufsraum der Aral-Tankstelle an der Liedberger Straße in Mönchengladbach Giesenkirchen. Hier bedrohte er den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf das in der Kasse befindliche Bargeld in eine Plastiktüte zu stecken. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: männlich, ca. 180 cm, dunkle Hautfarbe, muskulöse Statur, OP-Maske, schwarzer Kapuzenpullover, Baseballkappe mit hellblauem Schirm, schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe.

