Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche in Rheydt und Hardt

Mönchengladbach (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag, 04.11.2021, in ein Haus an der Herzogstraße eingebrochen.

Gegen 04.30 Uhr hörte eine Bewohnerin des Hauses Geräusche im Erdgeschoss. Als einer der Hausbewohner daraufhin nachschaute, konnte er nur noch hören, wie sich jemand aus dem Haus entfernt. Im Nachgang stellte die Polizei fest, dass der Täter die Haustür aufgehebelt hatte, um sich Zugang zu verschaffen. Im Anschluss entwendete er unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon.

Am Mittwochmittag, 03.11.2021, ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Straße Elsenkamp eingebrochen. Zeugen überraschten den Täter, der daraufhin ohne Beute flüchtete.

Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 13:40 Uhr und 13:50 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu dem Haus. Im Haus nahm er dann Schmuck an sich. Als Zeugen den Dieb überraschten flüchtete dieser durch die Terrassentür in den Garten. Dabei ließ er allerdings den Beutel mit dem Schmuck im Garten zurück.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell