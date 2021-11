Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festgenommener Einbrecher wird von Rollerdieb überfahren

Mönchengladbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 4. November, ist es an der Mürrigerstraße zur Festnahme zweier Einbrecher gekommen. Im Zusammenhang mit der Festnahmesituation, bei der einer der beiden mutmaßlichen Einbrecher am Boden lag, wurde dieser von einem Rollerdieb, der der Polizei ausweichen wollte, überfahren.

Gegen 1.10 Uhr wurde der akustische Alarm an einer Gaststätte an der Mürrigerstraße ausgelöst, nachdem Unbekannte versucht hatten, sich zu dieser gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten bei einer Nahbereichsfahndung zwei Tatverdächtige feststellen und diese festnehmen.

Während des Polizeieinsatzes vor Ort, ereignete sich zudem ein Verkehrsunfall, bei dem einer der Festgenommenen leicht verletzt wurde.

Mit einem einige Tage zuvor entwendeten Roller fuhren zwei Jugendliche (15/16) über die Mürrigerstraße. Nach eigener Aussage sah der 15-jährige Fahrer die Polizeibeamten auf der Straße und wollte ihnen ausweichen. Offenbar wollte er so eine mögliche Kontrolle umgehen. Dafür fuhr er über den Gehweg weiter, übersah allerdings den auf dem Boden liegenden Tatverdächtigen und überrollte dessen Beine. Anschließend fuhr er gegen einen Poller und kam so selbst zu Fall.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die festgenommenen Männer wieder entlassen. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und das Kleinkraftrad kann dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

Zwischen Mittwoch, 3. November, 18.30 Uhr und Donnerstag, 4. November, 11 Uhr kam es an der Mürrigerstraße außerdem zu einem weiteren versuchten Geschäftseinbruch. Die Ermittlungen dauern an. (cr)

