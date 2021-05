Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfall, 16-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Der Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Montag (10.05.21) gegen 09.38 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Stadener Straße in Höhe der Einmündung Ödingstraße schwer verletzt worden. Der 16-jährige Hopstener fuhr mit seinem Moped auf der Stadener Straße in Richtung Halverder Straße. Zeitgleich war eine 80-jährige Autofahrerin aus Hopsten mit ihrem Ford auf derselben Straße in der entgegengesetzten Richtung, in Richtung Recker Straße, unterwegs. Die 80-Jährige bog nach links in die Ödingstraße ein. Dabei übersah sie offenbar den Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell