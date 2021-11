Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nächtlicher Diebstahl eines geparkten BMW

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen, 3. November, gegen 3 Uhr an der Straße Greiffenbergsacker in Wickrath ein geparktes Auto gestohlen. Dabei handelt es sich um einen hochwertigen schwarzen 3er BMW Kombi. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Der geparkte Wagen war laut Angaben des Fahrzeughalters am Abend zuvor ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen worden. Als der Besitzer am nächsten Morgen damit zur Arbeit aufbrechen wollte, war das Auto verschwunden.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell