POL-FL: Nordstrand: Sachbeschädigung in Strucklahnungshörn

Nordstrand (ots)

In der Zeit von Montag (05. Juli, 16:00 Uhr) - Dienstag (06. Juli, 07:00 Uhr) wurden auf dem Parkplatz beim Fähranleger in Strucklahnungshörn ein Kassenautomat, ein Briefkasten, eine Außenlampe und ein Hinweisschild beschädigt. Unbekannte sprühten mit roter und rosa Farbe die Schriftzüge "WAR", NZSBXN", MOSIN und "ACAT". Außerdem wurden im Bereich des Parkplatzes am Kurhaus sechs Glascontainer besprüht.

Die Polizeistation in Hattstedt bittet um Hinweise zu der Tat und möglichen Tätern (Tel.: 04846-2079950 oder Mail: hattstedt.pst@polizei.landsh.de).

