Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Brennender Tiertransporter auf der A61 - 30 Rinder unverletzt

Bild-Infos

Download

Gau-Bickelheim (ots)

Am 13.08.2021 kam es um 02:35 Uhr auf der A61, Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe der Anschlussstelle Worms-Zentrum zu einem Reifenschaden an dem Auflieger eines mit 30 Rindern beladenen Tiertransporters, infolgedessen der betroffene Reifen in Brand geriet. Der Reifen konnte durch den Fahrer des LKW noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig gelöscht werden. Da der Auflieger durch die entstandenen Brandschäden nicht mehr fahrbereit war, musste eine Umladung der Rinder erfolgen. Der Umladevorgang der glücklicherweise unverletzten Tiere wurde durch einen hinzugezogenen Veterinär überwacht. Die Richtungsfahrbahn Süden musste für das Umladen sowie die Bergung des defekten Sattelanhängers von 08.00 Uhr bis 08.50 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell