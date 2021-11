Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Safe aus Restaurant

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag, 04.11.2021, auf Freitag, 05.11.2021 in ein Restaurant am "Alten Markt" eingebrochen und haben dabei einen Safe mit Bargeld entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 01:15 Uhr und 04.45 Uhr die Tür eines Hintereingangs des Restaurants auf. Danach verschafften sie sich Zugang zu einem weiteren Raum des Ladens und entwendeten dort den Safe aus einem Schrank. Mit diesem flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

