Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (22Uhr) auf Samstagmorgen (9Uhr) hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einem Wohnhaus in der Osnabrücker Straße auf. In dem Wohnhaus in der Nähe der Bielefelder Straße suchten die Täter nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie ohne Diebesgut. Die Polizei in Dissen bittet Bürger, die Hinweise auf die Täter oder die Tat geben können, sich unter 05421 - 921390 zu melden.

