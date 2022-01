Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in eine Damenboutique in der Altstadt

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 09.30 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Geschäft für Damenmode in der Krahnstraße unweit der Marienstraße zu schaffen. Durch Manipulation am Türschloss der Eingangstür verschafften sie sich unbefugten Zutritt in die Räumlichkeiten und nahmen Bargeld an sich. Die Polizei in Osnabrück bittet um Hinweise auf die Tat oder Täter unter 0541/327-3203 oder -2215

