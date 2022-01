Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Belm (ots)

Am Freitagvormittag, zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz an der Ringstraße in Belm zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde bei einem weißen VW Up der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Pkw wurde zuvor auf dem Parkplatz unweit eines Imbisses geparkt. Die Polizei bittet Bürger, die Hinweise auf den Verursacher oder sein Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Belm unter 05406 - 898630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell