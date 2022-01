Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Unbekannte stehlen Katalysator - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitag (12:00 Uhr) bis Sonntag (12:00 Uhr)machten sich Unbekannte an einem schwarzen Opel Astra zu schaffen. Sie trennten den den Katalysator des Pkw, welcher in der Schützenstraße unweit der Osnabrücker Straße geparkt war, ab und entwendeten diesen. Vermutlich wurde die Kompaktklasse dazu hochgebockt. Hinweise zur Tat und zu den Tätern nimmt die Polizei unter 05421/921390 oder 05401/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell