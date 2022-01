Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 78-Jähriger bei Wohnungsbrand verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung einer Doppelhaushälfte in Bramscher Straße unweit der Süntelstraße. Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte den Rauch aus einem Haus gegenüber und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Kräfte der Berufsfeuerwehr Osnabrück, der Freiwilligen Feuerwehr Haste sowie Polizei und Rettungsdienst begaben sich zum Einsatzort. In der brandbetroffenen Wohnung konnte ein 78-jähriger Bewohner schlafend angetroffen werden. Er wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Senior stationär in einer Osnabrücker Klinik aufgenommen. Die Feuerwehren löschten den Brand und beobachteten den Brandort noch für etwa eine Stunde, um ein erneutes Entzünden auszuschließen. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Durch Mitarbeiter des Energieerzeugers wurde vor Ort Strom und Gas vom Netz getrennt. Um einen reibungslosen Ablauf der Löscharbeiten zu gewährleisten wurden umliegende Straßen für die Einsatzdauer gesperrt. Die Wohnung sowie die Doppelhaushälfte ist derzeit nicht bewohnbar. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden von circa 100.000 Euro entstanden. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

