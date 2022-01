Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter steckte Papiercontainer in Brand

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen zwischen 09:50 Uhr und 10:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Dieser stand im Zwischengang der Spindelstraße zur Johannisstraße. Bei Eintreffen der Polizei stand der Container wie gemeldet noch immer in Vollbrand. Die eingetroffene Feuerwehr begann unverzüglich nach Eintreffen mit den Löscharbeiten, der Container brannte letztlich vollkommen ab. Nach Zeugenangaben habe kurz vor dem Brandausbruch eine männliche Person mit einer weiß/beigen Decke neben dem Behälter gestanden. Eventuell handelte es sich hierbei um den Täter, der den Brand mit der mitgeführten Decke verursachte. Dieser soll etwa 30-40 Jahre alt, kräftig gebaut und 170cm groß sein. Weiterhin trug er eine beige Jacke und Glatze. Der Eigentümer des beschädigten Papiercontainers konnte bislang noch nicht ermittelt werden und wird gebeten sich bei der Polizei unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden. Hinweise auf die Tat oder den Täter werden ebenfalls unter der angegebenen Rufnummer entgegen genommen.

