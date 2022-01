Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Buer/Wellingholzhausen: Einbrüche in Werks- und Lagerhallen

Osnabrück (ots)

Seit dem 12.01.2022 kam es im Bereich Melle Buer und Wellingholzhausen zu diversen Einbruchdiebstählen in unterschiedliche Werks- und Lagerhallen.

Buer/Markendorf:

12.01.2022, 18.00 - 13.01.2022, 06.00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum wurden aus einer unverschlossenen Lagerhalle an der Markendorfer Straße unweit der Telgheide zwei hochwertige Gartengeräte entwendet.

14.01.2022, 20.30 Uhr - 15.01.2022, 08.00 Uhr

Nur einen knappen Kilometer zum erstgenannten Tatort schlugen die Täter im o.g. Zeitraum an der Telgheide unweit eines Gemüsehofs zu. Aus einer, neben einem Wohnhaus befindlichen, unverschlossenen privaten Werkshalle wurden unterschiedliche, z.T. elektronische Werksgeräte entwendet.

Wellingholzhausen:

14.01.2022, 19.45 Uhr - 15.01.2022, 07.45 Uhr

Am Haseweg machten sich unbekannte Täter an gleich drei unterschiedlichen Hallen zu schaffen. Eine von ihnen war unverschlossen, die anderen beiden verschlossen. An diesen wendeten die Diebe entweder grobe Gewalt am Schloss an oder verschafften sich über Gewaltanwendung an einem Fenster Zugang in die jeweiligen Werkshallen. Aus allen drei Hallen wurden diverse (Elektro-/Motor-) Werkzeuge gestohlen.

Aufgrund des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter dieses mit einem Transportmittel von den jeweiligen Tatorten abtransportierten.

Hinweise zu den Taten, Tätern oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Melle unter 05422/920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell