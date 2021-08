Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hirschberg - Fahren unter Alkoholeinfluss -

Hirschberg (ots)

Am Samstagabend (31.07.2021) wurde gegen 23 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hirschberg festgestellt, dass der Fahrer eines Pkw offensichtlich alkoholisiert sein Kfz führte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, so dass bei dem 56 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Diez eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde.

