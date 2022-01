Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem LKW Fahrer

Baumholder (ots)

Am Montag, 24.01.2021, gegen 09:15 Uhr ist es auf der L 348 zwischen Ruschberg und Berschweiler, ca. 500m vor der Abfahrt nach Fohren-Linden, in Fahrtrichtung Freisen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An dem Unfall waren zwei hintereinanderfahrende LKW beteiligt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist es zu dem Unfall gekommen, weil der vorausfahrende LKW stark abbremsen musste, da ihm auf seiner Fahrbahn ein PKW aus Richtung Berschweiler entgegenkam, welcher ein anderes Fahrzeug überholte. Der hintere LKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem vorausfahrenden LKW ins Heck. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des ersten LKW`s schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Ein Rettungshubschrauber, welcher ebenfalls im Einsatz war, wurde nicht benötigt. Durch die Feuerwehren aus Berschweiler und Baumholder wurde die L 348 teilweise voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr durch die Feuerwehr um die Unfallstelle geleitet. Ein LKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen können auf der Polizei Baumholder gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell