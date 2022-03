Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnung vor Fake-Shops im Internet; Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Fußgänger gefährdet; Brände

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Zollernalbkreis: Polizei warnt vor Fake-Shops im Internet

Das Onlinegeschäft boomt. Eine Vielzahl an Waren und Artikel kann heutzutage über das Internet bestellt werden. Von Kleidungsstücken über Elektronikartikel bis hin zu Schmuck und sogar Goldbarren. Doch diese beliebte Art des Einkaufes ruft auch Kriminelle auf den Plan. Die Betrüger bedienen sich dafür auch sogenannter Fake-Shops. Dabei handelt es sich um nur scheinbar existierende Onlineshops, in die potenzielle Käuferinnen und Käufer oftmals mit vermeintlich günstigen Angeboten gelockt werden. Die dann bestellte und vorab bezahlte Ware wird aber nie versandt und die Opfer bleiben auf dem Schaden sitzen.

So erging es in den vergangenen Tagen auch zwei Frauen aus dem Landkreis Esslingen. Sie bestellten über einen Onlineshop Gold für jeweils mehrere tausend Euro. Das Geld überwiesen sie anschließend auf ein ausländisches Konto. Als das Edelmetall in den folgenden Tagen jedoch nicht geliefert wurde, flog der Betrug über den Fake-Shop auf und die Frauen erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Damit Ihr Einkauf ohne böse Überraschungen gelingt, rät die Polizei:

- Vergleichen Sie die Angebote des Online-Shops mit anderen Anbietern. Betrüger locken oft mit sehr niedrigen Preisen. Seien Sie misstrauisch, wenn das Angebot zu gut ist, um wahr zu sein.

- Informieren Sie sich über den Online-Shop mit Hilfe einer Internet-Suchmaschine. Oft bekommt man bereits dort erste Hinweise auf mögliche Betrüger.

- Wählen Sie wenn möglich den Kauf auf Rechnung.

- Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrügers geworden zu sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und informieren Sie im Fall bereits getätigter Überweisungen schnellstmöglich Ihre Bank. (mr)

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung in Linienbus

Zwei Personen sind nach derzeitigem Kenntnisstand am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung in einem Linienbus verletzt worden. Gegen 22.20 Uhr war es zwischen einem 16-Jährigen und einem 22 Jahre alten Bekannten, der mit einem Begleiter in der Gartenstraße zugestiegen war, zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Dieser mündete in einem Handgemenge, bei dem der 16-Järhige auch Pfefferspray eingesetzt haben sein soll. Der Bus stoppte daraufhin in der Albstraße. Sowohl der 16-Jährige als auch der 22-Jährige erlitten leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der bislang unbekannte Begleiter des Älteren war bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen geflüchtet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Gegen Leitplanke gekracht

Auf der B10 hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 5.55 Uhr fuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart und kam auf Höhe der Anschlussstelle Zell nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die Leitplanke und streifte an dieser mehrere Meter entlang, bevor er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Fahrzeuglenker wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto, an dem Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Neuhausen (ES): Frau und Kind gefährdet (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Neuhausen sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der es am Mittwochmorgen durch einen noch unbekannten Autofahrer gekommen ist. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr ein weißer Mercedes-Kombi mit Esslinger Kennzeichen gegen 7.50 Uhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Autobahn A 8. Vor dem Kreuzungsbereich mit der Lettenstraße überholte der Fahrer einen an der Rot zeigenden Ampel bereits wartenden Pkw und gefährdete dabei eine ungefähr 30 Jahre alte Frau sowie einen zirka achtjährigen Jungen, die die Wilhelmstraße von links nach rechts überqueren wollten. Unbeirrt fuhr der weiße Mercedes weiter in Richtung A 8. Zeugenhinweise zu dem riskanten Fahrmanöver oder zu dem gesuchten Wagen bzw. dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer 07158-9516-0 entgegengenommen. Insbesondere die ebenfalls noch unbekannte Fußgängerin, bei der es sich um die Mutter des Jungen handeln könnte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einer etwa 50 bis 60 Jahre alten Radfahrerin, die am Mittwochabend in der Stettener Hauptstraße im Stadtteil Stetten einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Die Frau war den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge gegen 19.20 Uhr mit ihrem Mountainbike verkehrswidrig auf dem linken Gehweg der Stettener Hauptstraße in Richtung des dortigen Discounters unterwegs. Als der Bürgersteig wegen eines Baustellenschildes sehr eng wurde, kam die Radlerin ins Straucheln und stürzte gegen einen in diesem Moment vorbeifahrenden Fiat einer 40-Jährigen. Diese hielt sofort an und kümmerte sich um die Radlerin, die angab, nicht verletzt worden zu sein. Trotz der Aufforderung die polizeiliche Unfallaufnahme abzuwarten flüchtete die Frau von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu der Frau, die als dunkelblond beschrieben wird. Sie war mit schwarzer Sportbekleidung, lila-blauen Sportschuhen, einer schwarzen Sportjacke mit weißen Reißverschlüssen und einem schwarzen Fahrradhelm bekleidet. Unterwegs war sie mit einem Mountainbike der Marke Bulls, mit schwarz-weißem Rahmen, weißem Sattel und ohne Gepäckträger. Telefon 0711/7091-3. (cw)

Ostfildern (ES): Kellerbrand

Ein Brand im Keller einer Schule in der Straße In den Anlagen hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Nellingen auf den Plan gerufen. Gegen 19.35 Uhr war den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei der Brand mehrerer offenbar im Rahmen von Umbauarbeiten im Keller abgestellten Holzplatten und Leuchtröhren gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die daraufhin mit neun Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften anrückte, waren die Flammen bereits fast vollständig von einem Hausmeister gelöscht worden. Die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls vor Ort gekommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Fahrzeugbrand

Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstagmorgen in der Neue Steige ein Roller in Brand geraten. Der 47-jährige Fahrer war dort kurz vor 5.30 Uhr in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs, als er nach einem Knall Flammen vom Motor ausgehend bemerkte und anhielt. Wenig später stand das Fahrzeug in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften angerückt war, gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden am total ausgebrannten Roller wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (sm)

Rottenburg (TÜ): Heftig aufgefahren

Ein Fahrzeug musste nach einem Auffahrunfall, der sich am frühen Mittwochabend auf der L385 ereignet hat, abgeschleppt werden. Kurz vor 18.15 Uhr befuhr eine 19-Jährige die Landesstraße mit ihrem Mitsubishi. Sie bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger an der Ampel verkehrsbedingt anhalten musste und krachte ins Heck seines BMW. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (sm)

