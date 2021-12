Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in eine Firma in der Blocksbergstraße

Zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 09:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, die Notausgangstür auf der Rückseite einer Firma für Schuhimport und -export in der Blocksbergstraße 178 aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Es blieb lediglich bei einem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

