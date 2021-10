Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kinder setzen Papiercontainer in Brand - Vollständig ausgebrannt ist am Freitagnachmittag in Laichingen ein Papiercontainer.

Ulm (ots)

Gegen 16:00 Uhr meldeten mehrere Anwohner den Brand eines Papiercontainers in der Feldstetter Straße. Die Beamten des Polizeipostens Laichingen waren schnell vor Ort. Der eigene Feuerlöscher reichte jedoch zum Löschen nicht aus. Die Feuerwehr Laichingen rückte mit drei Fahrzeugen an und löschte den Container mit Schaum. Dieser wurde durch das Feuer total zerstört. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass Anwohner unmittelbar vor dem Brand drei etwa 11 - 13 Jahre alte Jungen an den Containern gesehen hatten. Diese hatten dort Böller und Feuerwerksknaller gezündet. Sachdienliche Hinweise zu den Jungen nimmt der Polizeiposten Laichingen, Tel. 07333/950960, entgegen.

