POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.12.2021, 18:00 Uhr - 26.12.2021, 12:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Pasteurstraße 12. SV: Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Süden geparkten schwarzen Seat Ibiza und entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort blieb der rechte Außenspiegel des Verursacherfahrzeugs zurück. Dabei handelt es sich nach ersten Recherchen um einen sandfarbenen bzw. hellbraunen Pkw der Marke Renault. Am Seat Ibiza entstand ein Schaden am linken Außenspiegel, der sich auf ca. 300 Euro beläuft.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht und bittet um Hinweise zu einem sandfarbenen bzw. hellbraunen Pkw der Marke Renault, dessen rechter Außenspiegel fehlt. |pizw

