Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Computer aus einer Wohnung in der Priesterwiese entwendet

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, zwischen 07:00 und 09:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus, An der Priesterwiese 14, einen PC der Marke Microsoft und einen Monitor der Marke Philips. Auch im Treppenhaus gelagerte Prinzessinnen-Spielsachen wurden mitgenommen. Die Haustür und die Wohnungstür waren nicht abgeschlossen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf 850 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell