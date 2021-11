Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Offenau: Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag, den 14.11.2021, gegen 13.30 Uhr, befuhr der 21-jährige Lenker eines Opel Corsa die B 27 von Offenau in Richtung Gundelsheim. Kurz nach Offenau kam der 21-Jährige auf gerader Strecke aufgrund Unaufmerksamkeit mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und überschlug sich dort anschließend mehrfach. Der Lenker wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem 17 Jahre alten Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen die den Vorfall beobachten haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Neckarsulm, unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

