Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 11.11.2021/15:00 Uhr und Freitag, 12.11.2021/15:00 Uhr, wurde in Kupferzell, in der Künzelsauer Straße, vor Geb. Nr 9, ein roter Fiat 500, der auf einem Parkplatz vor dem Gebäude abgestellt war, durch ein anderes Fahrzeug an der Türe beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich von der Unfallstelle, so dass die Besitzerin des roten Fiat auf einem Schaden von etwa 1500 Euro sitzen bleibt.

Zeugen, die einen Hinweis auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 07940-9400 mit dem PRev Künzelsau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell