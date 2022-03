Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Brand

Reutlingen (ots)

Einbruch in Büro

Ein Büro in der Straße Am Heilbrunnen ist von Samstag auf Sonntag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 15.30 Uhr gelangte der Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür in den Büroraum und stahl einen Rechner im Wert von etwa 2.000 Euro. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (sm)

Lichtenstein (RT): In die Leitplanken gekracht

Auf mindestens 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 82-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Honauer Steige verursacht hat. Der Senior war gegen 13.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Heerstraße in Lichtenstein-Honau in Richtung Engstingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen in einer scharfen Linkskurve nach dem Ortsausgang zunächst auf die Gegenfahrspur und im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab, wo sein Peugeot in die Leitplanken krachte und stehen blieb. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das Auto war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. (cw)

Stuttgart (S): Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Kradfahrer abgedrängt (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen einen 22-jährigen Pkw-Lenker. Dieser soll am späten Samstagabend beim Versuch, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, in der Stuttgarter Innenstadt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Polizeimotorradfahrer angefahren und verletzt haben.

Der 22-Jährige war mit seinem 6er BMW gegen 23 Uhr im Bereich des Arnulf-Kett-Platzes zwei Polizeibeamten der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Stuttgart durch seine Fahrweise aufgefallen, weshalb er kontrolliert werden sollte. Unter Missachtung der Anhaltezeichen bog der Fahrer daraufhin in die Kriegsbergstraße ein und beschleunigte stark. An der Kreuzung zur Hopfengartenstraße hielt der BMW zunächst an der Ampel an, wobei eine Kradstreife neben dem Wagen hielt und dem Fahrer nochmals deutlich signalisierte anzuhalten. Plötzlich beschleunigte der 22-Jährige und wendete um die Verkehrsinsel. Nachdem er sich zunächst zurückfallen ließ, soll er beschleunigt und versucht haben, einen der beiden Polizeimotorradfahrer seitlich gegen den linken Bordstein zu drängen, wobei es zu mehreren Kollisionen kam. Obwohl der 44 Jahre alte Polizeibeamte hierbei verletzt wurde, behielt er die Kontrolle über seine Maschine, sodass der 22-Jährige im Bereich der Zufahrt der dortigen Tankstelle angehalten und vorläufig festgenommen werden konnte. Weil ein erster Test Hinweise darauf ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der verletzte Polizeibeamte musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der entstandene Sachschaden am Polizeimotorrad wird auf etwa 2.500 Euro und der Schaden an dem BMW auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde anschließend sichergestellt und abgeschleppt. Der Verdächtige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Neuffen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Spadelsberg ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem riss der Unbekannte zahlreiche Schubladen auf und wuchtete im Bereich der Umkleidekabinen sämtliche Spinde auf und durchwühlte sie. Soweit bislang bekannt ist, dürfte er dabei auf eine Geldbörse mit einem geringfügigen Bargeldbetrag gestoßen sein, die er mitgehen ließ. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Offenbar mutwillig beschädigte der Einbrecher nachfolgend noch mehrere Türen und Fenster, wodurch ein beträchtlicher Sachschaden entstand, der den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigt. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ostfildern-Scharnhauser Park (ES): Einbrecher unterwegs

In den Shop eines Telefonanbieters in der Niemöllerstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Gegen 3.15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Geschäft und entwendete aus der Auslage mehrere Tablets, Smartphones, Smartwatches und Prepaid-Karten. Zuvor hatte der Unbekannte offenbar versucht, auch in umliegende Geschäfte einzubrechen, was ihm jedoch nicht gelungen war. Eine sofort nach Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Neckartailfingen (ES): Paletten in Brand geraten

Zum Brand in einem Gartengrundstück sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag in die Bahnhofstraße ausgerückt. Dort waren gegen 13.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache Holzpaletten in Brand geraten, wodurch ein angrenzender Strommast ebenfalls Feuer fing. Die Feuerwehr Neckartailfingen, die mit vier Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte die Flammen rasch löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. (sm)

Rottenburg (TÜ): Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 28 zwischen Eutingen im Gäu und Rottenburg ereignet hat. Ein 30-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit seinem VW Passat von Nagold kommend auf der Bundesstraße in Richtung Autobahnanschlussstelle BAB 81 Rottenburg unterwegs. Zu spät erkannte er, dass etwa 250 Meter vor der Abfahrt Bondorf auf dem rechten der beiden Fahrspuren ein 5er BMW zur Absicherung hinter einem Pannenfahrzeug angehalten hatte. Nahezu ungebremst knallte er mit der rechten, vorderen Fahrzeugseite in die linke, hintere Fahrzeugseite des BMW. Beide Fahrer bleiben derzeitigen Erkenntnissen zufolge zum Glück unverletzt, wurden jedoch vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von insgesamt etwa 45.000 Euro entstanden war, mussten nachfolgend von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Grosselfingen (ZAK): Mit Zweirad gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Heranwachsender bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L 391 erlitten. Der 19-Jährige war gegen 13.50 Uhr mit einer KTM von Rangendingen herkommend nach Grosselfingen unterwegs, als er in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit den Leitplanken kollidierte. Er wurde im Anschluss zur genaueren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad, an dem sich der Sachschaden auf zirka 1.000 belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. (mr)

