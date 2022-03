Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Diebstähle von Metall; Verkehrsunfälle; Einbruch in Bäckerei

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Lagerhütte abgebrannt

Eine Lagerhütte in Verlängerung des Harrassenweg in Rietheim ist am Montagvormittag aus noch unbekannter Ursache komplett abgebrannt. An dem Schuppen, in dem wohl unter anderem landwirtschaftliches Kleinstgerät gelagert war, entstand dadurch ein Schaden in Höhe von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Münsingen, das wie die Feuerwehr gegen 9.50 Uhr zum Brandort ausgerückt war, dauern an. (mr)

Lichtenstein-Holzelfingen (RT): Tonnenweise Altmetall gestohlen (Zeugenaufruf)

Etwa drei Tonnen Altmetall haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem Lagerplatz in der Straße Unterm Wäldle gestohlen. Zwischen etwa 23.30 Uhr und 0.30 Uhr drangen die Diebe in den Lagerplatz ein und ließen das Altmetall im Wert von etwa 1.000 Euro mitgehen. Ersten Erkenntnissen nach dürfte zum Abtransport ein größerer Lieferwagen benutzt worden sein. In diesem Zusammenhang fiel ein weißer Transporter, möglicherweise ein Renault Trafic mit verdunkelten Scheiben und einer Leiter, die auf der rechten Dachseite montiert war, auf. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Mit Streifenwagen kollidiert

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag an der Einmündung Jesinger Straße / Einsteinstraße ereignet hat. Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Streifenwagens war kurz nach elf Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Jesinger Straße aus Richtung Stadtmitte Kirchheim kommend unterwegs. Weil an der roten Ampel vor der Einmündung zur Einsteinstraße auf der Geradeausspur bereits mehrere Autos standen, fuhr sie auf der Linksabbiegespur an den Fahrzeugen vorbei. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich zur Einsteinstraße kam es zur Kollision mit einem Opel, der bei Grün aus der Einsteinstraße kommend einfahren war und dessen 88 Jahre alter Fahrer das herannahende Einsatzfahrzeug vermutlich aufgrund der wartenden Fahrzeugkolonne nicht rechtzeitig wahrgenommen hatte. Bei der nachfolgenden Kollision blieb der Opel-Fahrer unverletzt. Seine 87 Jahre alte Beifahrerin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Einsatzfahrzeuges und ihr 24 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Der Mercedes und der Opel an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. (cw)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 13 Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen in der Kelterstraße ereignet hat. Das Kind war gegen 7.20 Uhr mit seinem Pedelec auf der Kelterstraße unterwegs. Zu spät erkannte es, dass eine vorausfahrende 51-Jährige mit ihrem BMW verkehrsbedingt bremsen musste. Der 13-Jährige reagierte zu spät und krachte mit seinem Fahrrad ins Heck des BMW und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen blieb mit geschätzten 700 Euro überschaubar. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Bäckerei eingebrochen

Ein kleinerer Wechselgeldbetrag ist einem Unbekannten in die Hände gefallen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei in der Filderbahnstraße eingebrochen ist. Zwischen 21.30 Uhr und fünf Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Betriebsräume. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem fiel ihm neben dem Bargeld auch ein Mobiltelefon in die Hände. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Kupfer gestohlen

Auf den Metallwert hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Höllsteig im Stadtteil Ergenzingen zugange war. Zwischen 18 Uhr und 8.30 Uhr montierte der Dieb das etwa vier Meter lange kupferne Fallrohr am Haus ab. Zudem ließ er aus dem Garten einen Kupferkessel mitgehen, dessen Bepflanzung er vorher in den Garten kippte. Der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell