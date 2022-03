POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots) - Münsingen (RT): Lagerhütte abgebrannt Eine Lagerhütte in Verlängerung des Harrassenweg in Rietheim ist am Montagvormittag aus noch unbekannter Ursache komplett abgebrannt. An dem Schuppen, in dem wohl unter anderem landwirtschaftliches Kleinstgerät gelagert war, entstand dadurch ein Schaden in Höhe von schätzungsweise mehreren tausend Euro. ...

