Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gemeinde Ihringen Kommerzielle Technoparty als Geburtstagsfeier getarnt

Freiburg (ots)

Nachdem über Instagram in den vergangenen Tagen zu einer Geburtstagsparty am 31.Oktober 2021 aufgerufen wurde, konnte durch die Polizei als Veranstaltungsörtlichkeit die Katzensteinbuckhütte in den Ihringer Rebbergen ermittelt werden.

Trotz vorheriger Ansprache des Veranstalters, dass eine kommerzielle Veranstaltung weder seitens der Gemeinde Ihringen noch der Polizei geduldet wird, ergaben sich am Abend vermehrt Hinweise auf eben eine solche gewinnorientierte nicht entsprechend angemeldete Party. Zudem konnten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden.

Die Feier wurde daraufhin durch die Polizei aufgelöst. Die Personalien von ca. 170 Personen wurden erhoben. Mehrere Gäste erwartet nun ein Verfahren wegen Drogendelikten.

Zudem folgen Ermittlungen des Sachgebietes Gewerbe/ Umwelt bezüglich Rechtsverstößen gegen Wald-, Natur-, und Infektionsschutzgesetz, sowie Gewerbeverordnungen. Betroffen hiervon sind sowohl der Veranstalter, als auch die Partyteilnehmer.

sk

