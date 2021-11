Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall mit PKW

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW kam es am Freitag, 29.10.2021 gegen 16:10 Uhr. Der 16-jährige Motorradfahrer befuhr die Wiesentalstraße in Richtung Hasenloch. An der Kreuzung Tumringer Straße übersah der junge Mann vermutlich einen an der Ampelanlage wartenden PKW, wobei es zu einem Sturz des Motorradfahrers kam. Hierbei prallte seine Yamaha gegen den PKW eines Paketdienstes. Der 16-Jährige wurde durch den Sturz Verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Summe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

tb/ab

