Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Aktuell Großbrand in Grevenkrug (Feuer 2. Alarmstufe << Feuer 3. Alarmstufe)

Rendsburg (ots)

Gegen 23:24 Uhr am 19.07.2021 kam es in Grevenkrug zu einem Brandausbruch in einem Kuhstall in der Dorfstraße, wobei 3 Personen, leicht verletzt wurden als Sie die Tiere ins Freie getrieben haben. Die 3 leicht Verletzen sind mit einer Rauchgasintoxikation in anliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ein angrenzendes Gebäude wird mittels Riegelstellung geschützt, da dort schon der Giebel leicht Feuer gefangen hatte. Ein Bagger kommt jetzt um die letzten Reste des Stalls einzureißen, um auch alles komplett ablöschen zu können. Zur Zeit befinden sich 7 Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften sowie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Löscharbeiten werden noch andauern.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell